Роналду отреагировал на пост, признающий легитимность его голов в Кубке арабских чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал публикацию фанатского аккаунта в социальной сети, настаивающего на легитимности шести голов футболиста в Кубке арабских чемпионов, забитых им в 2023 году.

На текущий момент Международная федерация футбола (ФИФА) однозначно не определила статус указанного турнира, в результате чего у разных статистических сайтов возникли разночтения относительно голевых показателей Роналду. Некоторые из них показывали, что португалец забил 961 мяч за карьеру, а не 967.

«Многие спрашивали меня о Кубке арабских чемпионов, где Криштиану Роналду играл в 2023 году за «Аль-Наср». Запутавшись, имеет ли этот турнир статус официального, многие люди были обмануты или введены в заблуждение такими ресурсами, как TNT Sports и ESPN, или журналистами, как Фабрицио Романо.

Правда в том, что ФИФА с самого начала признала этот титул официальным. Этот титул, как и голы Криштиану в нём, учитываются в его карьере. Ни один из его 967 голов «не будет удалён».

Мой совет: ищите факты. Не верьте всему, что видите в интернете, не всё реально. Иногда это просто лживые материалы от предвзятых репортёров», – написано в аккаунте cr7historical.

Сам Роналду оставил комментарий под публикацией. Нападающий написал: «Принятие – это добродетель».

