Наумов: Раков поможет «Локомотиву» — нужно его вернуть и не отдавать в аренду

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нападающем железнодорожников Вадиме Ракове, выступающем на правах аренды за самарские «Крылья Советов».

«Вадим — воспитанник «Локомотива», у него впереди всё будущее. Это неплохой игрок, прошёл всю школу, но травмы не дали ему полностью раскрыться. Раков хорошо начал в «Крыльях». «Локомотиву» нужно забрать его назад. Ему надо тренироваться и готовиться к сезону. Он поможет «Локомотиву». Это сильный игрок. «Локомотиву» нужно вернуть Ракова и никому не отдавать в аренду. Пусть побудет в команде, а там станет видно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

2 июля 2025 года Раков перешёл из московского «Локомотива» в самарские «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.