Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: Раков поможет «Локомотиву» — нужно его вернуть и не отдавать в аренду

Наумов: Раков поможет «Локомотиву» — нужно его вернуть и не отдавать в аренду
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нападающем железнодорожников Вадиме Ракове, выступающем на правах аренды за самарские «Крылья Советов».

«Вадим — воспитанник «Локомотива», у него впереди всё будущее. Это неплохой игрок, прошёл всю школу, но травмы не дали ему полностью раскрыться. Раков хорошо начал в «Крыльях». «Локомотиву» нужно забрать его назад. Ему надо тренироваться и готовиться к сезону. Он поможет «Локомотиву». Это сильный игрок. «Локомотиву» нужно вернуть Ракова и никому не отдавать в аренду. Пусть побудет в команде, а там станет видно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

2 июля 2025 года Раков перешёл из московского «Локомотива» в самарские «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Валерий Непомнящий: Раков уже доказал, что был бы полезен «Локомотиву»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android