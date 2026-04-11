Наумов: «Краснодар» перебарщивает со своими претензиями, Мусаеву обижаться не на что

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал недавние высказывания главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. Ранее специалист выдвинул претензии к грозненскому «Ахмату» перед матчем 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Мусаев обвинил «Ахмат» в том, что перед игрой намеренно сдули мячи, снизив в них давление ниже положенной нормы. А также что хозяева поля специально не постригли газон перед матчем, что должно было осложнить игру его команде.

«Это древняя история, очень часто команды так себя ведут. Многие команды делают так, чтобы была высокая трава. Зачем? Мяч медленнее ходит. Менее техничным командам так удобнее играть. Однако это всё равно в рамках разрешённого. Также можно проверить давление в мячах. Поэтому жаловаться не приходится. Другое дело, что арбитры должны проверять это. Мне кажется, «Краснодар» перебарщивает со своими претензиями.

Что касается судейства, я согласен с Мусаевым. Арбитры судят отвратительно эту часть чемпионата. Однако это касается всех команд, поэтому Мусаеву обижаться не на что. К «Краснодару» никто предвзято не относится. Если Мусаев считает иначе, он ошибается. Ему не нужно нагнетать. Есть реальные моменты, когда можно обратиться в ЭСК или ещё куда-то. Но вот так огульно говорить, что всё плохо, — это неправильно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.