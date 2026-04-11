Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в федерации!» после матча с «Жироной»

Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в федерации!» после матча с «Жироной»
Комментарии

Болельщики мадридского «Реала» свистели судьям после матча с «Жироной» (1:1) в 31-м туре Ла Лиги, а также скандировали «Коррупция в федерации!» Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана на своей странице в социальной сети X.

Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51'     1:1 Лемар – 62'    

Напомним, в концовке игры главный судья Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в моменте с ударом по лицу нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе в штрафной «Жироны» и не назначил 11-метровый удар в пользу хозяев.

После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android