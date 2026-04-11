Фанаты «Реала» скандировали «Коррупция в федерации!» после матча с «Жироной»
Болельщики мадридского «Реала» свистели судьям после матча с «Жироной» (1:1) в 31-м туре Ла Лиги, а также скандировали «Коррупция в федерации!» Об этом сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана на своей странице в социальной сети X.
Испания — Примера . 31-й тур
10 апреля 2026, пятница. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Вальверде – 51' 1:1 Лемар – 62'
Напомним, в концовке игры главный судья Хавьер Альберола Рохас не зафиксировал фол в моменте с ударом по лицу нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе в штрафной «Жироны» и не назначил 11-метровый удар в пользу хозяев.
После 31 встречи «сливочные» набрали 70 очков и занимают второе место. «Жирона» заработала 38 очков и располагается на 12-й строчке.
