Дуглас Сантос рассказал об амбициях «Зенита» на финише сезона РПЛ

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о мотивации сине-бело-голубых на финальном отрезке сезона Мир Российской Премьер-Лиги. За семь туров до конца чемпионата санкт-петербуржцы занимают второе место и отстают от «Краснодара» на одно очко.

«Сколько себя помню здесь, настрой «Зенита» всегда одинаков — ​только победа, только первое место. Максимальные чемпионские амбиции. Сейчас у нас впереди очень важный матч, мы все это понимаем, но каждый следующий — ​ещё важнее.

Успех в одной игре ничего тебе не гарантирует, требуется сохранять предельную концентрацию до самого финиша. И мы хотим вернуть титул в Петербург», — сказал Сантос в интервью официальному сайту «Зенита».