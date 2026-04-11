Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Головина рассказал о состоянии полузащитника «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился информацией о состоянии здоровья футболиста сборной России.

«Будем надеяться, что на следующую игру Саша будет готов. У него мышечный спазм. Он в целом чувствует себя хорошо, восстанавливается, делает всё, чтобы принять участие в следующей игре», — приводит слова Клюева ТАСС.

Головин пропустил матч 29-го тура чемпионата Франции с «Парижем». В этой игре монегаски уступили со счётом 1:4.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

