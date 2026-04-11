Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк: «Ливерпуль» должен сосредоточиться на матче с «Фулхэмом» после сложного периода

Ван Дейк: «Ливерпуль» должен сосредоточиться на матче с «Фулхэмом» после сложного периода
Комментарии

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался перед матчем 32-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Команда возвращается на «Энфилд» после трёх подряд поражений на выезде в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Ван Дейк отметил, что для клуба наступил сложный момент, но исправить ситуацию можно только усилиями на поле.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это был непростой сезон для всех нас, это точно, и нельзя отрицать, что последние несколько дней были особенно тяжёлыми. Поражение от «Манчестер Сити» было ужасным – неприемлемым, на мой взгляд, – и после этого нас ждала ещё одна чрезвычайно сложная игра с одной из лучших команд Европы, «Пари Сен-Жермен», которая изначально обещала быть очень непростой. Так и получилось.

Поражение всегда болезненно, независимо от обстоятельств, но, по крайней мере, из матча [с «ПСЖ»] мы можем извлечь урок: мы показали бойцовский дух и сплочённость, и нам ещё предстоит сыграть ответный матч. Конечно, нам нужна особенная игра, чтобы переломить ход событий, но с поддержкой болельщиков на «Энфилде» мы должны верить в себя.

Однако прежде чем мы сможем об этом думать, нам предстоит сосредоточиться ещё на одном крайне важном матче, в котором мы встретимся с сильной командой «Фулхэм».

Мы понимаем, насколько важны эти последние недели сезона. У нас осталось семь матчей Премьер-лиги, и мы точно знаем, что нам нужно сделать, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Поэтому мы должны сосредоточиться, держаться вместе и выкладываться на полную. В этом футбольном клубе ничего другого недопустимо», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android