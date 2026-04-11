Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Анчелотти: Неймар должен улучшать форму. Вызову на ЧМ только физически готовых игроков

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что нападающему «Сантоса» Неймару необходимо улучшать физическое состояние, чтобы рассчитывать на включение в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Неймар на правильном пути. Он должен продолжать в том же духе и улучшать свою форму. Он способен довести свою форму до 100% готовности. Я говорил это несколько раз, и это совершенно ясно: я буду вызывать футболистов, которые физически готовы.

После травмы колена Неймар хорошо восстановился и забивает голы», — приводит слова Анчелотти L'Équipe.

В середине февраля 34-летний нападающий восстановился после травмы колена.

