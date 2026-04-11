Матч «Тун» — «Базель» отменён из-за пожара в раздевалках команды из Базеля

Матч швейцарской Суперлиги между клубами «Тун» и «Базель», запланированный на субботу, 11 апреля, отменён из-за пожара в раздевалках «Базеля» на стадионе «Санкт-Якоб Парк», сообщает L’Équipe. Пожар произошёл в пятницу, 10 апреля, в конце вечера по неизвестным причинам.

«Крупный пожар вспыхнул в раздевалках основной команды. Был отмечен значительный материальный ущерб, но, к счастью, никто не пострадал», — сообщается в пресс-релизе клуба.

Швейцарская футбольная лига подтвердила перенос матча «Тун» — «Базель» в связи с инцидентом. Клуб сообщил, что провести выездной матч с клубом «Тун» невозможно из-за ущерба, который затронул раздевалки, душевые, офисы и оборудование, включая обувь и тренировочное снаряжение.

Перенос матча нарушает расписание обеих команд, и новая дата будет назначена позже. «Базель» заявил о полном сотрудничестве с властями для выяснения причин происшествия.