Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Матч «Тун» — «Базель» отменён из-за пожара в раздевалках команды из Базеля

Комментарии

Матч швейцарской Суперлиги между клубами «Тун» и «Базель», запланированный на субботу, 11 апреля, отменён из-за пожара в раздевалках «Базеля» на стадионе «Санкт-Якоб Парк», сообщает L’Équipe. Пожар произошёл в пятницу, 10 апреля, в конце вечера по неизвестным причинам.

Швейцария — Суперлига . 33-й тур
11 апреля 2026, суббота. 21:30 МСК
Тун
Тун
Перенесён
Базель
Базель

«Крупный пожар вспыхнул в раздевалках основной команды. Был отмечен значительный материальный ущерб, но, к счастью, никто не пострадал», — сообщается в пресс-релизе клуба.

Швейцарская футбольная лига подтвердила перенос матча «Тун» — «Базель» в связи с инцидентом. Клуб сообщил, что провести выездной матч с клубом «Тун» невозможно из-за ущерба, который затронул раздевалки, душевые, офисы и оборудование, включая обувь и тренировочное снаряжение.

Перенос матча нарушает расписание обеих команд, и новая дата будет назначена позже. «Базель» заявил о полном сотрудничестве с властями для выяснения причин происшествия.

Материалы по теме
«Рубин» поддержит пострадавших от пожара на заводе в Нижнекамске
