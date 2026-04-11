Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
«Нужно решать вопрос с прямым конкурентом». Кирьяков — о матче «Зенита» и «Краснодара»

Бывший форвард «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Краснодаром» в рамках 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 12 апреля.

«Для «Зенита» матч с «Краснодаром» станет определяющим. Понятно, что ещё достаточно игр в чемпионате, но «Краснодар» вырывает непростые матчи — это говорит о том, что вряд ли они допустят какие-то ошибки. «Зениту» нужно сейчас решать вопрос с прямым конкурентом. Это игра за шесть очков. Если «Зенит» выиграет, будет иметь прямое преимущество. Со всех сторон это важно для них. Для «Краснодара» это тоже важная игра, но они могут позволить себе оступиться, хоть и понятно, что тоже будут биться до последнего. По тому, что мы видели, «Краснодар» чуть посильнее «Зенита», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 52 очками в 23 матчах. «Зенит» располагается на второй строчке. У сине-бело-голубых 51 набранное очко.

