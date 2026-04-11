Ямаль покинул тренировку «Барселоны» из-за дискомфорта — Sport.es

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль почувствовал дискомфорт во время пятничной тренировки команды, после чего покинул её. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, медицинское обследование показало отсутствие травмы у 18-летнего вингера. Подчёркивается, что у Ямаля небольшое растяжение в мышце, которое не помешает его включению в состав сине-гранатовых на матч с «Эспаньолом», который состоится в субботу, 11 апреля. Врачи «Барселоны» посоветовали испанцу отдохнуть в течение вчерашнего дня.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

