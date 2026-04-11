Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Рэпер Obladaet выделил деньги футбольному клубу «Иркутск» на выездной матч — источник

Музыкант Назар Вотяков, выступающий под псевдонимом Obladaet, выделил деньги футбольному клубу «Иркутск», испытывающему финансовые проблемы. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, рэпер оплатил выезд команды на матч 3-го тура Leon Второй Лиги Б с вологодским «Динамо».

Россия — Leon-Вторая лига Б . 3-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Вг
Вологда
Не начался
Иркутск
Иркутск
Сообщается, что команда столкнулась с проблемами из-за нехватки финансирования, футболистам в течение нескольких месяцев не платят зарплаты, а руководство клуба просит болельщиков об оказании помощи.

«Иркутск» занимает последнее место в группе 2 Второй лиги Б. В двух стартовых турах сезона команда уступила «Балтике-2» (0:1) и «Енисею-2» (1:2).

