Рэпер Obladaet выделил деньги футбольному клубу «Иркутск» на выездной матч — источник

Музыкант Назар Вотяков, выступающий под псевдонимом Obladaet, выделил деньги футбольному клубу «Иркутск», испытывающему финансовые проблемы. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, рэпер оплатил выезд команды на матч 3-го тура Leon Второй Лиги Б с вологодским «Динамо».

Сообщается, что команда столкнулась с проблемами из-за нехватки финансирования, футболистам в течение нескольких месяцев не платят зарплаты, а руководство клуба просит болельщиков об оказании помощи.

«Иркутск» занимает последнее место в группе 2 Второй лиги Б. В двух стартовых турах сезона команда уступила «Балтике-2» (0:1) и «Енисею-2» (1:2).