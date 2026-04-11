Главная Футбол Новости

Тони Кроос рассказал, что его удивило в матче «Реала» с «Баварией»

Бывший полузащитник «Баварии» и мадридского «Реала» Тони Кроос отметил, что его удивило в очном матче команд на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов, где «сливочные» уступили со счётом 1:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
07 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Диас – 41'     0:2 Кейн – 46'     1:2 Мбаппе – 74'    

«Бавария» показала отличную игру, но случившееся после того, как она повела со счётом 2:0, стало самым поразительным психологическим моментом. В последние годы «Бавария» показывала хорошие результаты в матчах с «Реалом», но в ответных встречах они часто не могут поддерживать свой уровень или обеспечить себе выход в следующий раунд, поддаваясь влиянию мелких деталей.

Позвольте мне объяснить. Счёта 2:0 должно было хватить, чтобы завершить игру психологически комфортно и развеять любые сомнения в исходе. Но меня удивило, что «Бавария» начала отступать. В тот момент «Бавария» полностью контролировала матч, и я ожидал, что они продолжат доминировать или даже увеличат своё преимущество. Я думал, что они сохранят контроль за счёт владения мячом или забьют третий, четвёртый и, возможно, даже пятый гол, но произошло обратное», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal luppen.

