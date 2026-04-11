Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Погребняк: верю, что «ПСЖ» интересуется Батраковым. Надо уезжать, расти и прогрессировать

Погребняк: верю, что «ПСЖ» интересуется Батраковым. Надо уезжать, расти и прогрессировать
Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова во французский клуб «Пари Сен-Жермен». Ранее «Чемпионат» сообщил о заинтересованности парижан в российском футболисте.

«Если учесть, что в «ПСЖ» играет русский футболист, то они явно следят за российским рынком. Плюс там играет украинец, значит, их ничего не тревожит. Я верю, что парижане интересуются Батраковым. Надо уезжать, расти и прогрессировать. Если человеком интересуются топ-клубы и победители Лиги чемпионов, то надо соглашаться.

Готов ли Батраков, мы не знаем, так как нет международных матчей, но пробовать точно нужно. Он подходит парижской команде по стилю. Там есть Витинья, который примерно такого же калибра, но более мастеровитый и со своими нюансами», – приводит слова Погребняка Metaratings.

Алексей Батраков является воспитанником «Локомотива». За клуб он провёл 73 матча, в которых забил 32 гола и сделал 21 результативную передачу. Контракт с командой действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

Материалы по теме
Батраков проводит второй сезон с 20+ результативными действиями в РПЛ
Истории
Батраков проводит второй сезон с 20+ результативными действиями в РПЛ
Комментарии
