«Балтика» сообщила, что Талалаев перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте

Пресс-служба «Балтики» проинформировала о самочувствии главного тренера команды Андрея Талалаева после операции на желудочно-кишечном тракте.

«Наш главный тренер вчера перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное. На следующей неделе исходя из показателей здоровья будет приниматься решение о выписке», — написано в сообщении «Балтики» в телеграм-канале.

После 23 туров Мир Российской Премьер-Лиги калининградская команда набрала 43 очка и занимает четвёртое место. В 24-м туре соревнования «Балтика» сыграет с «Пари НН» (11 апреля).

Самые титулованные футбольные клубы России: