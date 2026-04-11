«Балтика» сообщила, что Талалаев перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте

Пресс-служба «Балтики» проинформировала о самочувствии главного тренера команды Андрея Талалаева после операции на желудочно-кишечном тракте.
«Наш главный тренер вчера перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте. Операция прошла по плану, самочувствие Андрея Викторовича положительное. На следующей неделе исходя из показателей здоровья будет приниматься решение о выписке», — написано в сообщении «Балтики» в телеграм-канале.
После 23 туров Мир Российской Премьер-Лиги калининградская команда набрала 43 очка и занимает четвёртое место. В 24-м туре соревнования «Балтика» сыграет с «Пари НН» (11 апреля).
Самые титулованные футбольные клубы России: