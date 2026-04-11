Главная Футбол Новости

Петров: мы готовились к успеху «Балтики» ментально и физически. Как итог — всё получается

Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Илья Петров прокомментировал текущие успехи команды в Мир Российской Премьер-Лиге.

— Ты мог себе представить тогда, в июле, что за семь туров до завершения сезона «Балтика» всерьёз будет вести борьбу за попадание в тройку лучших?
— Уже прошлой зимой, когда команда ещё выступала в Первой лиге, Андрей Викторович [Талалаев] нас морально настраивал не просто на выступление в РПЛ, а на то, что мы там сможем выступать успешно. Мы готовились к этому и ментально, и физически. И как итог — так всё и получается.

— То есть все эти слова про борьбу за высокие места – это не просто красивые слова для прессы, а то зерно, которое Андрей Викторович действительно сумел посеять в ваших головах?
— Да, так и есть. У нас собрана хорошая команда, есть хороший костяк, сыгранность между собой. Всё это и приводит к действующему результату.

— Сколько раз в этом сезоне ты отвечал на вопросы о том, за счёт чего команда сумела выстрелить?
— Действительно много. Но если в начале сезона эти вопросы были слишком частыми, то уже к зиме их стало куда меньше, потому что многие действительно поняли о нашей силе, — приводит слова Петрова официальный сайт клуба.

После 23 туров «Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата с 43 очками.

