Станислав Черчесов оценил игру «Крыльев Советов» после смены тренера

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об изменениях в игре «Крыльев Советов» после ухода из клуба российского специалиста Магомеда Адиева и назначения на вакантную должность Сергея Булатова. Клуб из Грозного сыграет с самарцами в 24-м туре Мир Российской Премьер-Лиги на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«После смены тренера в игре «Крыльев» есть изменения – в играющих футболистах и в стиле. Сегодня их третий матч, и, думаю, увидим ещё у них изменения.

Что касается перемен в нашем составе, чемпионат достаточно долгий и из-за этого у нас у кого-то травмы, у кого-то дисквалификации. Были нюансы при подготовке к игре. Как они повлияют, покажет игра», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».