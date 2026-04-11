Тренер «Крыльев»: есть изменения перед матчем с «Ахматом», потому что хотим побеждать

Исполняющий обязанности тренера самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал изменения в составе команды перед матчем 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча пройдёт сегодня, 11 апреля. Начало — в 14:00 мск. В предыдущем матче самарцы потерпели крупное поражение от ЦСКА (2:5) в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Предыдущий матч с ЦСКА был для нас очень полезным, мы по‑другому взглянули на нашу игру, поняли, что не хватает баланса между атакующими и оборонительными действиями. Да, у нас есть определённые изменения, которые продиктованы тем, что хотим другой результат, хотим побеждать», — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».