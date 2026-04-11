«Тоттенхэм» согласовал подписание Эндрю Робертсона летом — Романо

«Тоттенхэм» достиг устного соглашения о подписании крайнего защитника Эндрю Робертсона, который покинет «Ливерпуль» в июне 2026 года. Все условия согласованы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент документы не подписаны, поскольку переход шотландского футболиста будет зависеть от сохранения «Тоттенхэмом» прописки в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне 32-летний Робертсон принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Эндрю Робертсон может перейти в «Тоттенхэм» при выполнении одного условия — The Athletic

Сколько зарабатывают футболисты:

