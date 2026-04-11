«Крылья Советов» — «Ахмат»: Рахманович открыл счёт на пятой минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На пятой минуте босниец Амар Рахманович открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный канал» РФС. Посмотреть видео можно в канале «Матч Премьер» в VK Видео.

«Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в таблице РПЛ, в зоне переходных матчей. В активе самарцев 21 очко в 23 матчах. «Ахмат» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.