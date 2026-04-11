«Боруссия» Д — «Байер»: стартовые составы команд на матч 29-го тура Бундеслиги

Сегодня, 11 апреля, состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступит Дениз Айтекин. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Стартовые составы команд

«Боруссия»: Кобель, Антон, Шлоттербек, Бенсебаини, Свенссон, Рюэрсон, Беллингем, Брандт, Забитцер, Силва, Гирасси.

«Байер»: Флеккен, Баде, Тапсоба, Гримальдо, Андрих, Гарсия, Паласиос, Маза, Телла, Калбрет, Кофане.

В минувшем туре «шмели» победили «Штутгарт» со счётом 2:0. «Фармацевты» разгромили «Вольфсбург» со счётом 6:3. В следующем туре «Боруссия» встретится с «Хоффенхаймом». Игра состоится 18 апреля. «Байер» проведёт матч с «Аугсбургом» (18 апреля).

