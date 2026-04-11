Обляков — о критике: если бы я зацикливался на негативе, то меня бы здесь не было

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил, как относится к критике и обращает ли внимание на комментарии в соцсетях.

«Раньше замечал и читал что-то из того, что мне скидывали. Но сейчас уже в меньшей степени. С чем это связано, не могу объяснить. Стараюсь не обращать внимание на это. Ведь если бы я зацикливался на любом негативе, я бы не был на том месте, где я сейчас нахожусь. Если своё мнение высказывает человек, которого я знаю и к мнению которого прислушиваюсь, – это одно. Когда это совершенно незнакомый человек, который написал что-то в комментариях и забыл об этом, а ты начинаешь над его словами думать и не можешь выкинуть из головы – другое. Если ко всем прислушиваться, мне кажется, можно с ума сойти», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Обляков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме Обляков: эмоциональная яма у ЦСКА? Надо стараться проходить через этот тяжёлый момент

