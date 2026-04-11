Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обляков — о критике: если бы я зацикливался на негативе, то меня бы здесь не было

Обляков — о критике: если бы я зацикливался на негативе, то меня бы здесь не было
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил, как относится к критике и обращает ли внимание на комментарии в соцсетях.

«Раньше замечал и читал что-то из того, что мне скидывали. Но сейчас уже в меньшей степени. С чем это связано, не могу объяснить. Стараюсь не обращать внимание на это. Ведь если бы я зацикливался на любом негативе, я бы не был на том месте, где я сейчас нахожусь. Если своё мнение высказывает человек, которого я знаю и к мнению которого прислушиваюсь, – это одно. Когда это совершенно незнакомый человек, который написал что-то в комментариях и забыл об этом, а ты начинаешь над его словами думать и не можешь выкинуть из головы – другое. Если ко всем прислушиваться, мне кажется, можно с ума сойти», — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Обляков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Обляков: эмоциональная яма у ЦСКА? Надо стараться проходить через этот тяжёлый момент

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android