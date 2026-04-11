Сенников: Раков вряд ли сможет помочь «Локомотиву», опять отдадут в аренду

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах в команде воспитанника Вадима Ракова. Летом прошлого года форвард перебрался в самарские «Крылья Советов» на условиях аренды.

«Раков просто возвращается из аренды, которая была в «Крыльях Советов». Думаю, он сейчас вряд ли сможет помочь «Локомотиву». В начале чемпионата он хорошо себя проявил. Но теперь надо заново всё доказывать. Нужен вообще другой уровень, чтобы играть в «Локомотиве». Это не уровень «Крыльев». Думаю, что Ракову дадут шанс на сборах, если у него всё будет хорошо со здоровьем. Но, скорее всего, его опять отдадут в аренду», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.