Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Борнмут: результат матча 11 апреля 2026, счет 1:2, 32-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» проиграл «Борнмуту» в матче 32-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч завершился победой команды гостей со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Крупи – 17'     1:1 Дьёкереш – 35'     1:2 Скотт – 74'    

Счёт открыл нападающий «Борнмута» Эли Крупи на 17-й минуте. На 35-й минуте счёт сравнял форвард «канониров» Виктор Дьёкереш, успешно реализовав 11-метровый удар. На 74-й минуте полузащитник Алекс Скотт снова вывел гостей вперёд.

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Борнмут» заработал 45 очков и поднялся на девятую строчку.

В следующем туре «канониры» встретятся на выезде с «Манчестер Сити» (19 апреля), а «Борнмут» также в гостевом матче сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» (18 апреля).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своём будущем в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android