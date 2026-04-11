«Арсенал» проиграл «Борнмуту» в матче 32-го тура АПЛ

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч завершился победой команды гостей со счётом 2:1.

Счёт открыл нападающий «Борнмута» Эли Крупи на 17-й минуте. На 35-й минуте счёт сравнял форвард «канониров» Виктор Дьёкереш, успешно реализовав 11-метровый удар. На 74-й минуте полузащитник Алекс Скотт снова вывел гостей вперёд.

По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Борнмут» заработал 45 очков и поднялся на девятую строчку.

В следующем туре «канониры» встретятся на выезде с «Манчестер Сити» (19 апреля), а «Борнмут» также в гостевом матче сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» (18 апреля).