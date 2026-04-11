Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
«Крылья Советов» — «Ахмат»: Мелкадзе сравнял счёт на 10-й минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Рахманович – 5'     1:1 Мелкадзе – 10'     1:2 Касинтура – 40'     2:2 Чернов – 70'    

На 10-й минуте нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе восстановил равенство в счёте. Ранее, на пятой минуте, босниец Амар Рахманович открыл счёт.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

«Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в таблице РПЛ, в зоне переходных матчей. В активе самарцев 21 очко в 23 матчах. «Ахмат» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Огненный матч «Крыльев» и «Ахмата»! Команды уже забили по два мяча! LIVE
Live
Огненный матч «Крыльев» и «Ахмата»! Команды уже забили по два мяча! LIVE
