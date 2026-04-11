TEAMtalk раскрыл имя футболиста, которого Кэррик посоветовал купить «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высоко оценил навыки полузащитника «Астон Виллы» Моргана Роджерса, с которым они вместе работали в «Мидлсбро». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Кэррик дал понять руководству клуба, что Роджерс впишется в его игровую систему, если он продолжит возглавлять «красных дьяволов». Подчёркивается, что «Астон Вилла» потребует рекордную для команды сумму в случае продажи 23-летнего хавбека летом.

В нынешнем сезоне Роджерс принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

