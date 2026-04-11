Андрей Кобелев объяснил, почему «Динамо» не может выиграть четыре матча подряд

Российский экс-футболист и тренер Андрей Кобелев прокомментировал игру московского «Динамо» в последних матчах.

«Я говорил в начале весны, что самое главное, чтобы настрой и движение «Динамо» оставалось как можно дольше, потому что самые важные игры для команды — на Кубок России. Было понятно, что «Динамо» уже не будет в тройке. Последняя игра с «Краснодаром» показала, что «Динамо» играло хорошо и компактно. Двухматчевое противостояние не закончено. Всё подчинено сейчас результату, поэтому мы не увидели яркой игры не только у «Динамо», но и у «Зенита» со «Спартаком», где команды сыграли более или менее хорошо в обороне, но в атаке провели не самые лучшие матчи», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первый матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» завершился ничейным результатом — 0:0. Ответная игра запланирована на 5 мая.