Обляков отреагировал на слова Челестини, что он и Кисляк — сердце ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о словах главного тренера команды Фабио Челестини, сказавшего, что 27-летний футболист и Матвей Кисляк являются сердцем красно-синих.

– По словам Фабио, ты и Матвей Кисляк – сердце команды. Это больше про игру или внутреннее состояние?

– Полузащитники, в основном центральные, — это те люди, которые ведут игру, обостряют и регулируют темп. Когда мы всё делаем правильно – у нашей команды тоже всё хорошо. Мы и атакуем много, и создаём голевые моменты. И впоследствии матч складывается удачно – и мы выигрываем. Наверное, поэтому сравнение с сердцем корректно, ведь это орган, отвечающий за все процессы в организме и запускающий все механизмы. Если оно функционирует правильно, то всё работает, — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: