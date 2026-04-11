Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед» надеется сохранить Бруну Фернандеша в следующем сезоне — Романо

«Манчестер Юнайтед» надеется сохранить Бруну Фернандеша в следующем сезоне — Романо
«Манчестер Юнайтед» настроен оптимистично относительно возможности удержания капитана команды Бруну Фернандеша в следующем сезоне, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях. По информации источника, перспектива снова выступать в Лиге чемпионов УЕФА с манкунианцами является очень привлекательной для полузащитника. Ранее поступали сообщения о возможном уходе Фернандеша из клуба в летнее трансферное окно.

В последние недели перспектива снова играть в Лиге чемпионов по-настоящему повлияла на Бруну Фернандеша. Саудовские клубы по-прежнему хотят заполучить его, особенно «Аль-Хиляль». Тем не менее, игрок действительно испытывает желание снова сыграть в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» с оптимизмом смотрит на то, чтобы сохранить Бруну Фернандеша на следующий сезон, и планирует провести с ним переговоры в конце сезона. Руководство манкунианцев надеется, что они смогут сохранить Фернандеша и продолжить с ним свой проект.

Контракт Бруну Фернандеша с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2027 года с опцией продления ещё на год. В текущем сезоне полузащитник провёл 30 матчей за клуб во всех соревнованиях, забив восемь мячей и сделав 17 результативных передач.

После 31 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 55 очков.

