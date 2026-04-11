Сенников считает, что для Батракова сейчас самое время уезжать в «ПСЖ»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что трансфер возможен летом.

«Сейчас у Батракова было два хороших сезона в «Локомотиве». Если не сейчас уезжать, то когда? Сейчас самое время пробовать себя на другом уровне. Получится или не получится? Сложно сказать. «ПСЖ» — клуб с большой конкуренцией, но Батраков может себя проявить в этой команде.

Алексей чем-то напоминает Головина, но тот перешёл в «Монако», а там немножко другой уровень футбола. Если Батраков не заиграет в «ПСЖ», может уйти в аренду и играть в другой команде. Сейчас важен сам переход, чтобы выходить на новый уровень и расти», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.