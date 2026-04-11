«Крылья Советов» — «Ахмат»: Чернов сравнял счёт после углового на 70-й минуте

В эти минуты проходит матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 70-й минуте защитник самарцев Никита Чернов сравнял счёт после подачи углового.

Ранее, на пятой минуте, босниец Амар Рахманович открыл счёт. На 10-й минуте нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте полузащитник Эгаш Касинтура вывел «Ахмат» вперёд ударом с пенальти.

«Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в таблице РПЛ, в зоне переходных матчей. В активе самарцев 21 очко в 23 матчах. «Ахмат» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.