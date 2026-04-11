Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Ахмат»: Чернов сравнял счёт после углового на 70-й минуте

«Крылья Советов» — «Ахмат»: Чернов сравнял счёт после углового на 70-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Рахманович – 5'     1:1 Мелкадзе – 10'     1:2 Касинтура – 40'     2:2 Чернов – 70'    

На 70-й минуте защитник самарцев Никита Чернов сравнял счёт после подачи углового.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно на странице «Матч Премьер» во «ВКонтакте».

Ранее, на пятой минуте, босниец Амар Рахманович открыл счёт. На 10-й минуте нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте полузащитник Эгаш Касинтура вывел «Ахмат» вперёд ударом с пенальти.

«Крылья Советов» располагаются на 13-й строчке в таблице РПЛ, в зоне переходных матчей. В активе самарцев 21 очко в 23 матчах. «Ахмат» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android