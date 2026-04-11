Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» планирует использовать Магуайра с целью подписания Андерсона — The Sun

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» планирует использовать защитника Гарри Магуайра для подписания полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят, чтобы Магуайр связался с Андерсоном и убедил его отказаться от перехода в «Манчестер Сити» в пользу трансфера в «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, что у манкунианцев есть средства, необходимые, чтобы сделать предложение о покупке 23-летнего футболиста, превосходящее конкурентов. «Манчестер Юнайтед» может заплатить более £ 100 млн (€ 115 млн) за трансфер полузащитника «лесников».

В нынешнем сезоне Андерсон принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android