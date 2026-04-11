«МЮ» планирует использовать Магуайра с целью подписания Андерсона — The Sun

«Манчестер Юнайтед» планирует использовать защитника Гарри Магуайра для подписания полузащитника «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона грядущим летом. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на The Sun.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят, чтобы Магуайр связался с Андерсоном и убедил его отказаться от перехода в «Манчестер Сити» в пользу трансфера в «Манчестер Юнайтед».

Подчёркивается, что у манкунианцев есть средства, необходимые, чтобы сделать предложение о покупке 23-летнего футболиста, превосходящее конкурентов. «Манчестер Юнайтед» может заплатить более £ 100 млн (€ 115 млн) за трансфер полузащитника «лесников».

В нынешнем сезоне Андерсон принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

