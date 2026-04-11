«Ахмат» — вторая команда РПЛ по разнице пенальти в свои и чужие ворота, первый — «Зенит»

Грозненский «Ахмат» является второй командой Мир Российской Премьер-Лиги по разнице пенальти, назначенных в свои и чужие ворота. 11-метровый в матче 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» стал для грозненцев шестым в сезоне-2025/2026. Команды играют в эти минуты на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первое место по данному показателю занимает санкт-петербургский «Зенит» (+9). В ворота сине-бело-голубых было назначено два пенальти, в пользу команды — 11.

Кроме того, «Ахмат» остаётся единственной командой чемпионата России, в ворота которой не было назначено ни одного пенальти.