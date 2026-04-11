Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — вторая команда РПЛ по разнице пенальти в свои и чужие ворота, первый — «Зенит»

Комментарии

Грозненский «Ахмат» является второй командой Мир Российской Премьер-Лиги по разнице пенальти, назначенных в свои и чужие ворота. 11-метровый в матче 24-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» стал для грозненцев шестым в сезоне-2025/2026. Команды играют в эти минуты на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Рахманович – 5'     1:1 Мелкадзе – 10'     1:2 Касинтура – 40'     2:2 Чернов – 70'    

Первое место по данному показателю занимает санкт-петербургский «Зенит» (+9). В ворота сине-бело-голубых было назначено два пенальти, в пользу команды — 11.

Кроме того, «Ахмат» остаётся единственной командой чемпионата России, в ворота которой не было назначено ни одного пенальти.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android