Эли Крупи стал первым подростком с 1999 года, забившим 10+ голов в дебютном сезоне АПЛ

19-летний нападающий «Борнмута» Эли Крупи стал первым подростком, который забил 10 и более голов в своём дебютном сезоне в английской Премьер-лиге с тех пор, как это сделал Робби Кин за «Ковентри Сити» в сезоне-1999/2000, сообщает статистический портал Squawka в соцсети Х.

10-й гол Крупи был забит в матче 32-го тура АПЛ с «Арсеналом», который проходит на стадионе «Эмирейтс». На момент написания новости счёт в матче ничейный — 1:1.

Форвард выступает за «Борнмут» с февраля 2025 года. В текущем сезоне Крупи принял участие в 28 матчах во всех турнирах, где отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 40 млн.