Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Эли Крупи стал первым подростком с 1999 года, забившим 10+ голов в дебютном сезоне АПЛ

Комментарии

19-летний нападающий «Борнмута» Эли Крупи стал первым подростком, который забил 10 и более голов в своём дебютном сезоне в английской Премьер-лиге с тех пор, как это сделал Робби Кин за «Ковентри Сити» в сезоне-1999/2000, сообщает статистический портал Squawka в соцсети Х.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
1 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Крупи – 17'     1:1 Дьёкереш – 35'    

10-й гол Крупи был забит в матче 32-го тура АПЛ с «Арсеналом», который проходит на стадионе «Эмирейтс». На момент написания новости счёт в матче ничейный — 1:1.

Форвард выступает за «Борнмут» с февраля 2025 года. В текущем сезоне Крупи принял участие в 28 матчах во всех турнирах, где отметился 10 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 40 млн.

