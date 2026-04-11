Колыванов: все хотят постоянных побед «Динамо», но такое себе даже гранды не позволяют

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об игре московского «Динамо» в последних матчах.

«Динамо» было сложно играть с «Зенитом». С «Оренбургом» сами себе «привезли» при счёте 2:0. Дело в концентрации и обороне. Если в начале весны не допускали таких ошибок и все отмечали оборону команды, то сейчас это не так. С «Краснодаром» провели очень хороший матч в Кубке. С ними сложно играть, потому что у них один состав уже несколько сезонов — очень цельная команда. «Динамо» заставило их ошибаться.

Все хотят, чтобы «Динамо» постоянно выигрывало, но такое себе даже гранды не позволяют. «Динамо» всё равно играет в симпатичный футбол. Если убрать мелкие ошибочки, то и результат будет», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

