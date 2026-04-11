Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Александр Мостовой: постоянные жалобы «Краснодара» — глупости какие-то

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. После матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0) специалист пожаловался на качество газона и спущенные мячи. После первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (0:0) тренер обвинил арбитра Ивана Абросимова в хамстве.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 86'    
Удаления: Силва – 90+4' / Черников – 90+6'
Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 18:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: нет / Черников – 90'

«Есть понимание, почему «Краснодар» постоянно жалуется. Я неоднократно говорил, что их главный тренер — человек не из футбола. Ему трудно понимать многие вещи. Он же начал речь про мячи и газон. Думаю, здесь небольшой комплекс звёздной болезни. Всё-таки «Краснодар» стал чемпионом в прошлом году. Конечно, все эти постоянные жалобы — глупости какие-то. Ясно, что это часть футбола. Все жалуются. Когда выигрываешь, всё нормально. Проигрываешь — все начинают жаловаться. Поле для всех одинаковое, а жалуется проигравшая команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

