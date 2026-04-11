Александр Мостовой: постоянные жалобы «Краснодара» — глупости какие-то

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева. После матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0) специалист пожаловался на качество газона и спущенные мячи. После первого финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (0:0) тренер обвинил арбитра Ивана Абросимова в хамстве.

«Есть понимание, почему «Краснодар» постоянно жалуется. Я неоднократно говорил, что их главный тренер — человек не из футбола. Ему трудно понимать многие вещи. Он же начал речь про мячи и газон. Думаю, здесь небольшой комплекс звёздной болезни. Всё-таки «Краснодар» стал чемпионом в прошлом году. Конечно, все эти постоянные жалобы — глупости какие-то. Ясно, что это часть футбола. Все жалуются. Когда выигрываешь, всё нормально. Проигрываешь — все начинают жаловаться. Поле для всех одинаковое, а жалуется проигравшая команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.