Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чайка — Енисей, результат матча 11 апреля 2026, счет 1:4, 28-й тур Первой лиги 2025/2026

«Енисей» разгромил «Чайку» в матче 28-го тура Первой лиги, у Надольского — дубль
Комментарии

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Опейкина. Матч закончился победой команды гостей со счётом 4:1.

Россия — Лига PARI . 28-й тур
11 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
1 : 4
Енисей
Красноярск
0:1 Надольский – 18'     1:1 Соколов – 34'     1:2 Окладников – 38'     1:3 Надольский – 53'     1:4 Хашкулов – 75'    

Счёт во встрече открыл полузащитник «Енисея» Александр Надольский на 18-й минуте. На 34-й минуте хавбек команды из Песчанокопского Артём Соколов сравнял счёт, успешно реализовав 11-метровый удар. Спустя четыре минуты снова вывел гостей вперёд нападающий Андрей Окладников. На 53-й минуте Надольский оформил дубль. Форвард гостей Астемир Хашкулов забил четвёртый мяч в ворота «Чайки» на 75-й минуте.

На момент написания новости «Чайка» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 19 очков в 28 встречах. «Енисей» с 37 очками в 28 играх располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Чайка» сыграет с воронежским «Факелом» (18 апреля). На день раньше «Енисей» встретится с «Челябинском».

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android