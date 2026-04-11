«Енисей» разгромил «Чайку» в матче 28-го тура Первой лиги, у Надольского — дубль

Завершился матч 28-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и красноярский «Енисей». Игра прошла на стадионе «Труд» в Подольске. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Вера Опейкина. Матч закончился победой команды гостей со счётом 4:1.

Счёт во встрече открыл полузащитник «Енисея» Александр Надольский на 18-й минуте. На 34-й минуте хавбек команды из Песчанокопского Артём Соколов сравнял счёт, успешно реализовав 11-метровый удар. Спустя четыре минуты снова вывел гостей вперёд нападающий Андрей Окладников. На 53-й минуте Надольский оформил дубль. Форвард гостей Астемир Хашкулов забил четвёртый мяч в ворота «Чайки» на 75-й минуте.

На момент написания новости «Чайка» занимает 17-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 19 очков в 28 встречах. «Енисей» с 37 очками в 28 играх располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Чайка» сыграет с воронежским «Факелом» (18 апреля). На день раньше «Енисей» встретится с «Челябинском».