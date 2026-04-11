«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ с двумя быстрыми голами и пенальти

Завершился матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

На пятой минуте босниец Амар Рахманович открыл счёт. На 10-й минуте нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте полузащитник Эгаш Касинтура вывел «Ахмат» вперёд ударом с пенальти. На 70-й минуте защитник самарцев Никита Чернов сравнял счёт после подачи углового.

«Крылья Советов» набрали 22-е очко, поднялись на 12-ю строчку и покинули зону переходных матчей. «Ахмат» с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.