Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Крылья Советов — Ахмат, результат матча 11 апреля 2026, счёт 2:2, 23-й тур РПЛ 2025/2026

«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ с двумя быстрыми голами и пенальти
Комментарии

Завершился матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Рахманович – 4'     1:1 Мелкадзе – 10'     1:2 Касинтура – 40'     2:2 Чернов – 70'    

На пятой минуте босниец Амар Рахманович открыл счёт. На 10-й минуте нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе восстановил равенство в счёте. На 40-й минуте полузащитник Эгаш Касинтура вывел «Ахмат» вперёд ударом с пенальти. На 70-й минуте защитник самарцев Никита Чернов сравнял счёт после подачи углового.

«Крылья Советов» набрали 22-е очко, поднялись на 12-ю строчку и покинули зону переходных матчей. «Ахмат» с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Огненный матч «Крыльев» и «Ахмата»! Команды забили по два мяча! LIVE
