Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
«Ювентус» может продать трёх футболистов в случае непопадания в ЛЧ — GdS

«Ювентус» может продать трёх футболистов в случае непопадания в ЛЧ — GdS
«Ювентус» может быть вынужден продать трёх футболистов летом в случае невыхода в Лигу чемпионов с целью обеспечения финансовой стабильности. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб будет готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Кефрена Тюрам-Юльена, а также защитников Пьера Калюлю и Бремера.

Подчёркивается, что в случае непопадания «Ювентуса» в Лигу чемпионов маловероятно, что «Старая синьора» сможет подписать вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, в которых она заинтересована.

После 31 тура чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает пятое место, находясь не в зоне Лиги чемпионов.

