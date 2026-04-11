«Определяющий матч». Кобелев поделился ожиданиями от игры «Зенит» — «Краснодар»

Российский экс-футболист и тренер Андрей Кобелев высказался о важности матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится завтра, 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Это определяющий матч. Если его выиграет «Краснодар», будет право на ошибку. Если будет ничья или выиграет «Зенит», то такая интрига будет продолжаться до конца. Несколько финалов. Не думаю, что это будет искромётная игра. Будет закрытая игра. Взорвать её может быстрый гол. Если же будет 0:0, увидим плотную игру в обороне», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.