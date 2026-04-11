Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Определяющий матч». Кобелев поделился ожиданиями от игры «Зенит» — «Краснодар»

«Определяющий матч». Кобелев поделился ожиданиями от игры «Зенит» — «Краснодар»
Комментарии

Российский экс-футболист и тренер Андрей Кобелев высказался о важности матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится завтра, 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это определяющий матч. Если его выиграет «Краснодар», будет право на ошибку. Если будет ничья или выиграет «Зенит», то такая интрига будет продолжаться до конца. Несколько финалов. Не думаю, что это будет искромётная игра. Будет закрытая игра. Взорвать её может быстрый гол. Если же будет 0:0, увидим плотную игру в обороне», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android