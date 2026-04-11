«Реал» разорвал отношения с федерацией на фоне судейских ошибок — AS

Мадридский «Реал» отказался от участия в проекте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) по реформированию системы судейства. Генеральный директор «сливочных» Хосе Анхель Санчес проинформировал организацию, что больше не будет посещать соответствующие встречи. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Королевском клубе» считают Ла Лигу несправедливым соревнованием с точки зрения судейства. В «Реале» укрепились в своей позиции после матча 31-го тура с «Жироной» (1:1), где в пользу команды не был назначен пенальти за фол на Килиане Мбаппе. В клубе не понимают, почему эта ошибка не была исправлена.

На текущий момент между испанским грандом и RFEF «царит полная отчуждённость». «Реал» не намерен нормализовывать отношения с федерацией.

