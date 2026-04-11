Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Сенников назвал матч «Зенита» и «Краснодара» самым важным в сезоне РПЛ

Сенников назвал матч «Зенита» и «Краснодара» самым важным в сезоне РПЛ
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится завтра, 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Для «Зенита» игра с «Краснодаром» — самый важный матч сезона. Так было и в прошлом году, но тогда отрыв был четыре очка. Ничья закрывала дорогу «Зениту». Сейчас между командами разница в одно очко. Есть ещё много матчей до конца сезона, кто-то может оступиться. У «Краснодара» и «Зенита» непростой график.

Если в этом матче будет ничья, это ещё не катастрофа для обоих клубов. «Зенит» нацелен только на победу после вылета из Кубка. Они умеют играть такие матчи. Думаю, у питерцев будет серьёзный настрой, но хватит ли сил?» — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.

