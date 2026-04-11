3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Шанхай Шэньхуа — Шанхай Порт, результат матча 11 апреля 2026, счет 1:0, 5-й тур Суперлиги Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Шанхай Порт» и одержал вторую победу подряд в Суперлиге
Завершился матч 5-го тура китайской Суперлиги-2026 между клубами «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, и «Шанхай Порт». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу команды российского специалиста.

Китай — Суперлига . 5-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
1 : 0
Шанхай Порт
Шанхай
1:0 Ратан – 52'    

В начале второго тайма единственный мяч во встрече забил нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан.

В следующем туре китайской Суперлиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют дома с клубом «Ляонин Тежэнь». Игра пройдёт 18 апреля. В 4-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» со счётом 3:2.

Турнирная таблица Суперлиги Китая сезона-2026
Календарь Суперлиги Китая сезона-2026
