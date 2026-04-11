«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Шанхай Порт» и одержал вторую победу подряд в Суперлиге

Завершился матч 5-го тура китайской Суперлиги-2026 между клубами «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, и «Шанхай Порт». Команды играли на стадионе «Шанхай стэдиум». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу команды российского специалиста.

В начале второго тайма единственный мяч во встрече забил нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан.

В следующем туре китайской Суперлиги подопечные Леонида Слуцкого сыграют дома с клубом «Ляонин Тежэнь». Игра пройдёт 18 апреля. В 4-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер» со счётом 3:2.

Материалы по теме Слуцкий — о Талалаеве: Андрей Викторович в игровом стрессе теряет человеческие обличия

Российские футболисты за рубежом: