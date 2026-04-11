Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
«Даже «Крылья» — «Ахмат» повеселее». Журавель — об «Арсенале» на финише сезона АПЛ

Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о матче 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» уступил «Борнмуту» (1:2). Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Борнмут
0:1 Крупи – 17'     1:1 Дьёкереш – 35'     1:2 Скотт – 74'    

«Борнмут» на «Эмирейтс» выглядит бóльшим «Арсеналом», чем сам «Арсенал». «Борнмут» выше и агрессивнее прессингует, лучше находит варианты в атаке и вообще интереснее использует пространство. «Арсенал» на финише сезона — это команда, которая уже не играет, а просто мучится. Как будто у них закончилась оперативная память и комп постоянно подвисает. А память заполнена двумя вещами: глобальная — как не упустить чемпионство, и локальная — как дотянуть до углового. Грустное зрелище, честно говоря. Иногда перевожу взгляд на «Крылья» — «Ахмат», даже там в атаке повеселее», — написал Журавель в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Рахманович – 4'     1:1 Мелкадзе – 10'     1:2 Касинтура – 40'     2:2 Чернов – 70'    

«Арсенал» занимает первое место в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на девять очков, но проведя на две игры больше. В параллельном матче в рамках 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги встреча «Крыльев Советов» и «Ахмата» завершилась результативной ничьей — 2:2.

