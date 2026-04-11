«Арсенал» проиграл 3 из 4 последних матчей — столько же было в первых 49 встречах сезона
Поражение «Арсенала» в матче 32-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:2) стало третьим для «канониров» в четырёх последних встречах во всех соревнованиях. Аналогичное количество поражений было у команды Микеля Артеты в первых 49 играх сезона. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.
Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Крупи – 17' 1:1 Дьёкереш – 35' 1:2 Скотт – 74'
До проигрыша «вишням» лондонский клуб уступил «Саутгемптону» (1:2) в Кубке Англии и «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка лиги.
После 32 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 70 очков и занимает первое место. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 61 очко в 30 встречах. В следующем туре «канониры» и «горожане» проведут очный матч (19 апреля).
