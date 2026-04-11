Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» проиграл 3 из 4 последних матчей — столько же было в первых 49 встречах сезона

Комментарии

Поражение «Арсенала» в матче 32-го тура АПЛ с «Борнмутом» (1:2) стало третьим для «канониров» в четырёх последних встречах во всех соревнованиях. Аналогичное количество поражений было у команды Микеля Артеты в первых 49 играх сезона. Об этом информирует телеграм-канал Opta Sports.

Англия — Премьер-лига . 32-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 2
Борнмут
Борнмут
0:1 Крупи – 17'     1:1 Дьёкереш – 35'     1:2 Скотт – 74'    

До проигрыша «вишням» лондонский клуб уступил «Саутгемптону» (1:2) в Кубке Англии и «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка лиги.

После 32 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 70 очков и занимает первое место. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 61 очко в 30 встречах. В следующем туре «канониры» и «горожане» проведут очный матч (19 апреля).

Материалы по теме
«Даже «Крылья» — «Ахмат» повеселее». Журавель — об «Арсенале» на финише сезона АПЛ

Новое упражнение Артеты на тренировке «Арсенала»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android