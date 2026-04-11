«Реал Сосьедад» дважды отыгрался, но упустил победу над «Алавесом» на 90+7-й минуте

Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Игра завершилась вничью — 3:3.

На третьей минуте защитник басков Дуе Чалета-Цар отправил мяч в собственные ворота. На 14-й минуте хорват Лука Сучич восстановил равенство в счёте. На 24-й минуте нападающий Ибраим Дьябате забил второй гол гостей. На 27-й минуте случился автогол вратаря «Алавеса» Антонио Сиверы. На 60-й минуте форвард Орри Оускарссон вывел «Сосьедад» вперёд. На 90+3-й минуте защитник хозяев поля Серхио Гомес получил красную карточку. На 90+7-й минуте форвард Лукас Бойе принёс «Алавесу» ничью.

Россиянин Арсен Захарян начал игру на скамье запасных и на поле не появился.

«Реал Сосьедад» занимает седьмое место в Ла Лиге с 42 очками в 31 матче. «Алавес» располагается на 15-й строчке. У команды 33 набранных очка.