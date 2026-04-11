Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Реал Сосьедад — Алавес, результат матча 11 апреля 2026, счёт 3:3, 31-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» дважды отыгрался, но упустил победу над «Алавесом» на 90+7-й минуте
Завершился матч 31-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Алавес». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Виктор Гарсия Вердура. Игра завершилась вничью — 3:3.

Испания — Примера . 31-й тур
11 апреля 2026, суббота. 15:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
3 : 3
Алавес
Витория
0:1 Чалета-Цар – 3'     1:1 Сучич – 14'     1:2 Дьябате – 24'     2:2 Сивера – 27'     3:2 Оускарссон – 60'     3:3 Бойе – 90+7'    
Удаления: Гомес – 90+3' / нет

На третьей минуте защитник басков Дуе Чалета-Цар отправил мяч в собственные ворота. На 14-й минуте хорват Лука Сучич восстановил равенство в счёте. На 24-й минуте нападающий Ибраим Дьябате забил второй гол гостей. На 27-й минуте случился автогол вратаря «Алавеса» Антонио Сиверы. На 60-й минуте форвард Орри Оускарссон вывел «Сосьедад» вперёд. На 90+3-й минуте защитник хозяев поля Серхио Гомес получил красную карточку. На 90+7-й минуте форвард Лукас Бойе принёс «Алавесу» ничью.

Россиянин Арсен Захарян начал игру на скамье запасных и на поле не появился.

«Реал Сосьедад» занимает седьмое место в Ла Лиге с 42 очками в 31 матче. «Алавес» располагается на 15-й строчке. У команды 33 набранных очка.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Топ-события субботы: Кубок Гагарина, Малкин против Овечкина, РПЛ, теннис, лыжи и баскетбол
