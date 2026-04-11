«Рубин» — «Оренбург»: Мирлинд Даку отличился на 76-й минуте, но гол был отменён

В эти минуты идёт матч 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Рубин» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Андрей Прокопов. Счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий хозяев поля Мирлинд Даку отличился на 76-й минуте, но гол был отменён.

После 23 туров чемпионата России казанский клуб набрал 33 очка и занимает седьмое место. Оренбургская команда заработала 19 очков и располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре команда Франка Артиги победила «Сочи» со счётом 1:0, а подопечные Ильдара Ахметзянова разделили очки с московским «Динамо» — 3:3.