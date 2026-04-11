«Боруссия» Д — «Байер»: Андрих вывел гостей вперёд на 42-й минуте

В эти минуты идёт матч 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играют дортмундская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Встреча проходит на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра матча выступает Дениз Айтекин из Оберасбаха. На данный момент счёт 1:0 в пользу «аспириновых».

На 42-й минуте Роберт Андрих открыл счёт в этой игре и вывел «аспириновых» вперёд.

В минувшем туре «шмели» победили «Штутгарт» со счётом 2:0. «Фармацевты» разгромили «Вольфсбург» со счётом 6:3. В следующем туре «Боруссия» встретится с «Хоффенхаймом». Игра состоится 18 апреля. «Байер» проведёт матч с «Аугсбургом» (18 апреля).