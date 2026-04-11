«Будут страсти и нервы». Александр Мостовой — о матче «Зенит» — «Краснодар»

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится завтра, 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

«Зенит» — «Краснодар» — главный матч этого чемпионата. Ясно, что это не чемпионский матч. Однако он однозначно один из главных, если не главный для этих двух команд. Очевидно, что команды пониже будут рассчитывать на ничейный результат, потому что отрыв есть, но две осечки — останется пару очков. Для меня «Зенит» является небольшим фаворитом, ведь они играют дома. Они вылетели от «Спартака» в Кубке, поэтому должны реабилитироваться. Страсти и нервы будут сильные. В этой игре будет многое», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.