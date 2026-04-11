Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будут страсти и нервы». Александр Мостовой — о матче «Зенит» — «Краснодар»

Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Игра состоится завтра, 12 апреля. Начало встречи — в 19:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» — «Краснодар» — главный матч этого чемпионата. Ясно, что это не чемпионский матч. Однако он однозначно один из главных, если не главный для этих двух команд. Очевидно, что команды пониже будут рассчитывать на ничейный результат, потому что отрыв есть, но две осечки — останется пару очков. Для меня «Зенит» является небольшим фаворитом, ведь они играют дома. Они вылетели от «Спартака» в Кубке, поэтому должны реабилитироваться. Страсти и нервы будут сильные. В этой игре будет многое», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 23 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 52 очками. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android