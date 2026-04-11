Стад Ренн — Анже. Прямая трансляция
Георгий Мелкадзе повторил личный рекорд по голам за сезон в РПЛ

Комментарии

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе отличился в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Крыльями Советов» (2:2). Таким образом, форвард повторил личный рекорд по голам за сезон в чемпионате России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Рахманович – 4'     1:1 Мелкадзе – 10'     1:2 Касинтура – 40'     2:2 Чернов – 70'    

В нынешнем розыгрыше РПЛ на счету Мелкадзе семь голов. Столько же было у нападающего в сезоне-2019/2020, когда футболист выступал за «Тамбов».

На данный момент Георгий Мелкадзе провёл 29 матчей за грозненский клуб во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

